Media and Games Invest Portfoliounternehmen gamigo mit erfolgreicher Anleiheaufstockung auf 50 Mio. Euro

Valletta, Malta, 18. Juni 2019 - Die gamigo AG, ein Portfoliounternehmen der Media and Games Invest plc, kurz MGI (WKN: MT0000580101; Symbol: bisher BCK, neu M8G), hat eine Aufstockung ihrer an der NASDAQ Stockholm gelisteten, vorrangig besicherten Unternehmensanleihen in Höhe von 8 Millionen Euro durchgeführt. Der Nettoerlös aus der Platzierung soll für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und Akquisitionen, für weiteres Wachstum verwendet werden. Nach der Aufstockung hat die Anleihe ein Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR, eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75 % p. a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00 Prozent) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022. Die Anleiheausgabe wurde über par zu einem Preis von 101,00 % des Nennbetrags platziert. Das Settlement wird voraussichtlich am 1. Juli 2019 stattfinden. Die neuen Anleihen werden unter der gleichen ISIN SE0011614445 im regulierten Markt der NASDAQ Stockholm und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Als Sole Bookrunner für die Aufstockung fungierte Pareto Securities, Stockholm.

Paul Echt, CFO der gamigo AG: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Aufstockung der Anleihen, welche nun ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro haben. Wie schon bei der ersten Aufstockung im März 2019 war auch diese Anleihebegebung überzeichnet. Dies zeigt, wie attraktiv gamigo für Investoren ist, und spiegelt zudem die positive Entwicklung der Gruppe wider. Mit dem zusätzlichen Kapital in Kombination mit unserem positiven operativen Cashflow und der zur Verfügung stehenden Liquidität aus der Anleiheausgabe im März dieses Jahres, können wir unseren dynamischen, stark M&A getriebenen Wachstumskurs weiter vorantreiben."

Remco Westermann, CEO der Media and Games Invest plc, ergänzt: Wir wollen die sich im Rahmen der Marktkonsolidierung bietenden attraktiven Akquisitionschancen weiter nutzen. Unser Ziel ist es unverändert, einen der führenden MMO Game Publisher im westlichen Markt aufzubauen."

Über Media and Games Invest plc, zuvor blockescence plc:
Media and Games Invest plc, MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.