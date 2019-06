Der deutsche Leitindex hat einen ruhigen Handelstag mit wenig Bewegung hinter sich. Die Handelsspanne betrug etwas mehr als 60 Punkte. Dabei pendelte der DAX zwischen der Gewinn- und Verlustzone hin und her. Am Ende gab er rund elf Punkte ab.



Marktidee: United Internet Großes Thema bei United Internet ist aktuell die vor kurzem abgeschlossene 5G-Auktion. Über die Tochter 1&1 Drillisch ist der Konzern mittendrin im Geschäft. Der Aktie tut das aber bisher gar nicht gut. Anleger sorgen sich wegen der hohen Kosten. Gestern rauschte die Aktie von United Internet um fast acht Prozent ab. Aus charttechnischer Sicht rückt jetzt eine wichtige Unterstützung in den Fokus.