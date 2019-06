Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 sowie für das erste Quartal 2019 veröffentlicht.

Der im Gesamtjahr 2018 erzielte Anstieg des Konzernumsatzes (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) um 14,4 % auf 371,5 Mio. Euro (2017: 324,7 Mio. Euro) ist insbesondere auf Neueröffnungen von Restaurants im Ausland zurückzuführen. Während sich die Umsätze im Segment Germany (+3 %) nur leicht erhöhten, konnten in den Segmenten Rest of Europe (+18,9 %) und Rest of World (+74,3 %) wesentlich stärkere Umsatzzuwächse erzielt werden. Der bereinigte Umsatz auf vergleichbarer Fläche ("Like-for-like"), der neu eröffnete Restaurants und Remodelings außer Betracht lässt, war mit -1,0 % hingegen leicht rückläufig. Dabei konnte das Segment Germany mit einem leichten Anstieg von +0,5 % die rückläufige Entwicklung in den Segmenten Rest of Europe (-2,8 %) und Rest of World (-0,2 %) nicht ausgleichen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA1) belief sich im Geschäftsjahr 2018 unter Berücksichtigung des Effekts aus dem Verkauf des US-Geschäfts auf 29,0 Mio. Euro (2017: 38,8 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge reduzierte sich entsprechend von 11,9 % im Vorjahr auf 7,8 %.

Im Geschäftsjahr 2018 erhöhten sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 41,2 Mio. Euro auf 79,7 Mio. Euro. Dies ist einerseits auf den expansionsbedingten Anstieg der planmäßigen Abschreibungen auf die in den Restaurants investierten Sachanlagen zurückzuführen. Andererseits mussten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 34,5 Mio. Euro erfasst werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich mit einem Anstieg um 24,4 Mio. Euro auf 127,6 Mio. Euro deutlich erhöht, was im Wesentlichen auf die gestiegene Anzahl der betriebenen Restaurants und der damit verbundenen Erhöhung ...

