Roche hat in Japan für sein Krebsmittel Rozlytrek die Zulassung erhalten. Das Gesundheitsministerium habe das Mittel als erstes Land zur Behandlung von Tumoren zugelassen, teilte Roche am Dienstag mit. Eine Studie habe gezeigt, dass bei mehr als der Hälfte der Teilnehmer die Tumore nach der Einnahme geschrumpft seien. Rozlytrek ist laut Roche das erste tumoragnostische Medikament, das in Japan zugelassen wurde.

Es handelt sich dabei um ein Medikament, welches unabhängig von der Krebsart eingesetzt werden kann, wenn der Tumor bestimmte Eigenschaften aufweist. Rozlytrek kann bei Tumorarten wie Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Speicheldrüse, Brust, Dickdarm oder Lunge zum Einsatz kommen./hr/kw/AWP/knd/jha/

