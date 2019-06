Die jüngste Dynamik der Vista-Cinema-Produktsuite wird sich auf der CineEurope 2019 unvermindert fortsetzen nach der Kundenkonferenz von Vista im Februar und der Einführung neuer Produkte auf der CinemaCon

Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema), der führende Anbieter von Kinomanagement-Software für globale Kinofilmvorführer und Gründungsgesellschaft der Vista Group International (NZX ASX: VGL), hat im April dieses Jahres eine erweiterte Produktsuite bekannt gegeben. Nur zwei Monate später wird eine evidenzbasierte Präsentation neuer Vista-Produkte bei CineEurope stattfinden.

Vista Horizon, Attendance Forecasting von MovieTeam, Vista Digital, Paperless Tickets und Film Manager sind eine Momentaufnahme der Innovationen von Vista Cinema. Sie bieten neue Möglichkeiten, um den Anforderungen und Herausforderungen der Filmvorführung gerecht zu werden, und sind nun marktreif und Teil der Produktpalette, die auf der CineEurope vorgestellt werden soll.

Vista Horizonist die Antwort von Vista auf die Nachfrage von Vorführern und erschließt die Möglichkeiten, die sich aus operativen Kinodaten ergeben. Die drei Schlüsselkomponenten Stream,Store und Discover bieten zusammen ein verbessertes Business-Intelligence-Erlebnis, liefern Dateneinblicke in Echtzeit und ermöglichen es den Kinos, fundierte Entscheidungen schneller zu treffen. Daten können in Echtzeit über einen Schaltkreis gestreamt werden, um Erkenntnisse zu gewinnen und Flash-Berichte zu erstellen, die es ermöglichen, auf sich entwickelnde Trends zu reagieren. Durch die Speicherung detaillierter Betriebsdaten in der Cloud können Vorführer über die Dashboards und Self-Service-Analysetools des Produkts neue Möglichkeiten entdecken.

Die ebenfalls für den mobilen Einsatz optimierte Data-Warehouse-Lösung für Kinodaten von Vista Cinema bietet neue und verbesserte Geschäftsergebnisse; sie wird inzwischen bei mehreren Vista-Kunden eingesetzt und kann am Hub von Vista auf der CineEurope vorgeführt werden.

MovieTeam, die Personaleinsatzplanungslösung von Vista Cinema auf Cloud-Basis, wurde 2016 auf den Markt gebracht und dringt immer schneller in die Welt der Kinofilmvorführung vor. Das neueste Feature des Produkts, "Attendance Forecasting" (Besuchsprognose), das durch die Zusammenarbeit mit der Vista-Konzerngesellschaft Cinema Intelligence verstärkt wurde, hat sich bereits beim in den USA ansässigen Kino- und Brauereiunternehmen Flix Brewhouse bewährt und der Kette beeindruckende Einsparungen bei den Arbeitskosten eingebracht. Vista hat eine Fallstudie vorbereitet, die den Weg von Flix dokumentiert, und das Produkt wird zur Vorführung am Vista-Stand Nr. 101 verfügbar sein.

Let's Talk Digital ist eine Einladung, die Vista an Gäste von CineEurope-Austellern richtet. Das digitale Angebot von Vista basiert auf einem neuen Kundenpartnerschaftsmodell, das Web, Mobile, Kiosk und Digital Signage umfasst und auf der Vista-Konferenz im Februar 2019 vorgestellt wurde. Die Digital-Experten von Vista arbeiten mit Kinos zusammen, um ein einheitliches und einnehmendes Gästeerlebnis zu entwerfen, zu erstellen und zu verwalten, das auf einer Reihe von hochfunktionalen Omni-Channel-Komponenten basiert.

Der Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung eines einzigartigen Kinoerlebnisses unter Verwendung der Marke und der maßgeschneiderten Konfiguration von Touchpoints an der Verkaufsstelle. Die Integration mit der gesamten Software-Suite von Vista Cinema erschließt zusätzliche Funktionen, die das Angebot auf eine weitere Stufe heben. "Talk Digital" mit Vista-Experten an Stand 101.

Paperless Ticketskann sich weiterentwickeln und an den Kinobesucher anpassen: Das Versenden von digitalen Tickets, die in der Cloud gehostet werden, an die Gäste gibt ihnen einen einfachen Bezugspunkt, der sich ändern und weiterentwickeln kann; Vista nennt dies das "lebendige Ticket". Abgesehen von den offensichtlichen Auswirkungen auf Umwelt und Kosteneinsparungen durch den Austausch von Kontaktinformationen der Kinobesucher bilden digital gelieferte Tickets den Anfang und verfolgen dann die Fortsetzung einer Kundenreise, die nicht auf Mitgliedschaft in einem Treueprogramm angewiesen ist. Wenn die Reise eines Kunden auf diese Weise erfasst wird, wird sie zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Unterstützung der Gästebindung zum Beispiel durch die Bereitstellung von zielgerichteten Inhalten auf dem lebendigen Ticket.

Film Manager 2018 in Zusammenarbeit mit einem Vista-Cinema-Kunden konzipiert hat sich als lebensverändernd für die Filmprogrammierer erwiesen, die das Programm einsetzen. Genau das war das Ziel von Vista, als die Arbeiten begannen, um von einer zentralen Drehscheibe aus Filmprogramme für jedes Kino im Schaltkreis eines Vorführers zu erstellen. Kontrolle, Workflow, Zeitersparnis, Vorführungsrichtlinien und Überprüfung der Verkaufszahlen in Echtzeit (zur Unterstützung von Terminanpassungen und zur Maximierung der Einnahmen aus der Schaltung) fassen die wichtigsten Vorteile dieses fantastischen neuen Produkts zusammen. Film Manager ist intuitiv, browserbasiert und mit einem System ausgestattet, sodass zentral erstellte Zeitpläne direkt an die Kinos gesendet und Anpassungen gemeinsam auf Kinoebene vorgenommen werden können.

Integrationen mit den Vista-Konzernprodukten Cinema Intelligence ("CI") und Numero erweitern die Grenzen von Film Manager. CI ermöglicht die Vorhersage der Filmperformance, um automatisch Planungsempfehlungen zu generieren und die Besucherzahlen zu optimieren, während Numero den Zugriff auf Filmperformance-Daten auf nationaler Ebene ermöglicht, um die Entscheidungen eines Programmierers zu steuern.

Besuchen Sie Vista Cinema am CineEurope-Stand Nr. 101.

