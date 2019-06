Hexagon Composites - Aktie unbedingt zukaufen



Das norwegische Unternehmen Hexagon Composites fertigt Hochdruckbehälter für Flüssiggasanwendungen. Zuletzt rückte das Unternehmen aufgrund des Hypes der Wasserstoffaktien verstärkt in den Fokus der Anleger. Derzeit erwirtschaftet Hexagon etwa 10% des Umsatzes im Bereich Wasserstoff und erzielt den Großteil der Umsätze mit Agilitätslösungen für Lkws und Busse, vor allem für Lösungen zum Transport von weiteren Flüssiggasen wir LPG oder CNG.



Dennoch hat Hexagon im Bereich der Hochdruckbehälter einen erheblichen Wissensvorsprung und kann einen einfachen Technologietransfer hin zum Wasserstoff durchführen. Der Wasserstoffbereich Hexagon Purus soll aber in den nächsten Jahren stark wachsen und dessen Anteil am Gesamtumsatz deutlich gesteigert werden. Zuletzt gerieten alle Aktien des Wasserstoffsektors nach der Explosion einer Tankstelle nahe Oslo unter Druck. In dieser wurden jedoch keine Wasserstofftanks von Hexagon eingesetzt.



Zuletzt hat Hexagon das Unternehmen Agility Fuel Solutions übernommen was im ersten Quartal nach der Vollkonsolidierung zu einem Umsatz- und Gewinnsprung geführt hat. Der Umsatz konnte sich auf 821 Millionen norwegische Kronen fast verdoppeln und das operative Ergebnis EBITDA um 84% zulegen. Hexagon investiert derzeit verstärkt in den Zukunftsbereich Wasserstoff was die Ergebnisse etwas belastet. Diese sollten sich aber langfristig auszahlen. Die Aktie sollte in der aktuellen Schwächephase zugekauft werden. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.



MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Die neue Berkshire Hathaway



Das Holdingunternehmen MBH investiert global in KMUs (Kleine und Mittelständige Unternehmen). Die Investmentkriterien sind ähnlich denen, die Benjamin Graham und Waren Buffet ansetzen. Die Zielunternehmem haben ein stabiles operatives Geschäft welches Gewinn erzielt und ein top Management mit langjähriger Branchenerfahrung. MBH setzt auch auf traditionelle Branchen und nicht auf hochriskante Wachstumsaktien bei denen ein zukünftiger Erfolg nicht unbedingt eintreffen muss.



Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und haben nach der Übernahme erhebliche Vorteile im Konzernverbund mit MBH. Die Finanzierung wird als Teil eines großen, börsennotierten Konzerns deutlich erleichtert, beispielsweise weil auf vorhandene Kreditlinien von MBH zurückgegriffen werden kann um das weitere Wachstum zu unterstützen. Die Kredibilität der Unternehmen steigt und es können so Aufträge von Regierungen und Großkunden gewonnen werden, welche stark auf die Bonität und Zuverlässigkeit der Lieferanten achten. Letztes Jahr wurden im Bildungssektor mit Acacia und Parenta zwei Unternehmen übernommen, wobei letzteres eine immense operative Gewinnmarge von über 37% erzielt. Das globale Marktvolumen für (online) Bildung wächst laut Experten von derzeit 3 Billionen bis 2025 stark weiter.



Auch im Bausektor ist MBH aktiv und hat mit Cape Limited das drittprofitabelste Bauunternehmen in Neuseeland zugekauft, welches sehr erfolgreich im Projektmanagement tätig ist. In UK hat MBH Boulay Contracts gekauft. Diesen Monat wurde im selben Markt Guildprime Specialists übernommen um weitere Synergieeffekte zu heben. Das weltweite Bausektor soll in den nächsten zehn Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar wachsen.



Zuletzt hat MBH wieder richtig zugeschlagen und hat das Engineering Unternehmen Asia Pacific Energy Ventures (APEV) übernommen. APEV beschäftigt unter den beiden Marken Twenty20 und Pacific Energy Consulting über 200 Angestellte und ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Dies ist die bisher größte Akquisition von MBH. APEV wird in 2019 bei einem Umsatz von etwa 60 Millionen Euro ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielen. Durch die Übernahme wird sich das EBITDA von MBH nahezu verdreifachen.



Sämtliche Unternehmen im Portfolio von MBH werden voll konsolidiert. Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von MBH dieses Jahr vervierfachen und der Nettogewinn sogar um 500% zulegen können wird. Für weiteren positiven Newsflow ist gesorgt: MBH hat derzeit 30 bis 40 Unternehmen im Blick, bei denen eine detaillierte Sorgfältigkeitsprüfung durchgeführt wird. Es sollen dieses Jahr noch 15 bis 20 Akquisitionen getätigt werden.



Die Vielzahl der Akquisitionen wird dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH in den nächsten Jahren explodieren werden. Laut Analystenschätzungen soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen, wobei der Cashflow um gigantische 700% wachsen soll. Auch in 2018 wurde der Umsatz trotz wenig Übernahmen um 21,8% gesteigert und es wurde bereits ein Gewinn je Aktie von 0,13 Euro erzielt. Durch die Übernahme von APEV könnte der Gewinn je Aktie deutlich zulegen. Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.



Webseite des Unternehmens: https://www.mbhcorporation.com/



Primevestor informiert sie immer über aktuelle Ereignisse am Kapitalmarkt und berichtet zeitnah über Aktien mit großen Kursausschlägen. Verpassen sie in Zukunft keine Gewinneraktie mehr indem sie sich noch heute kostenlos auf unserem Emailverteiler eintragen: www.gewinneraktie.com



Disclaimer



Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Eine Entscheidung zur Investition hinsichtlich einer bestimmten Aktie darf nicht auf der Grundlage der Informationen dieses Marketingnewsletters erfolgen. Alle Leistungen des Informationsdienstes der Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) dienen ausschließlich Informationszwecken.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unseren Informationsdienst und den damit verbundenen Leistungen keinerlei verbindliche Beratungsleistungen erbracht oder ersetzt werden können. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. und folgen könnten. Alle hier bereit gestellten Informationen zu Aktien, insbesondere sämtliche Publikationen von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen, oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Börsenprospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit solchen Angeboten herausgegeben werden.



Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen, bis hin zum Totalverlust, eintreten können. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage der Publikation von Gewinneraktie.com bzw. jeder anderen Publikation von Primevestor Ltd. erfolgen. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. folgen könnten. Für Vermögensschäden übernehmen wir daher keinerlei Haftung. Zurückliegende Wert- oder Kursentwicklungen der besprochenen oder bereits besprochener Wertpapiere geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie, dass die genannten Kursziele erreicht werden. Alle auf diesen Seiten, in der Börsen-Mail und in E-Mail-Updates veröffentlichten Informationen sind sorgfältig recherchiert. Dies betrifft ebenso Informationen, die uns von Dritten zugetragen wurden. Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Trotz aller Sorgfalt ist es leider nicht möglich für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Informationen auf diesen Seiten zu garantieren. Somit schließen wir jegliche Haftungsansprüche grundsätzlich aus. Alle Texte, Nachrichten und Daten auf diesen Seiten dienen lediglich zur Information der Besucher und geben lediglich die Meinung des Herausgebers am Tage des Erscheinens wieder. Herausgeber und Mitarbeiter von Primevestor Ltd. (Gewinneraktie.com) sind keine professionellen Investitionsberater. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden. Interessenskonflikte



Hinweis gemäß § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und § (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJune 18, 2019 03:04 ET (07:04 GMT)