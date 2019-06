Entsorgt dieProblem-Assets in eine Bad Bank? Was ist von derlei Spekulationen am Markt zu halten? Am 17.06.2019 schaute(verantwortlicher Redakteur des) im Rahmen der Sendung "Geld oder Brief" (Bernecker TV) auf die Thematik.





Hier geht es zum Video:





https://youtu.be/r-BuDlwpeJ0