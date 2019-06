Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Siltronic nach der dritten Gewinnwarnung in diesem Jahr von 90 auf 60 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Stephane Houri kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Waferhersteller um 20 Prozent. Der sich verschärfende US-chinesische Handelskonflikt hinterlasse seine Spuren. Das Papier erscheine extrem preiswert, aber die Gewinndynamik sei unvorteilhaft./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 08:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 08:04 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

