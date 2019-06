Harare, Simbabwe (ots/PRNewswire) - In einem breit angelegten Radiointerview sagte der simbabwische Präsident Emmerson Mnangagwa, er wolle, dass Reformen sein Vermächtnis sind. "Als Ihr Präsident ist es mein Ziel, Simbabwe zu reformieren, damit wir ein Land aufbauen können, in dem alle die Möglichkeit haben, auf der Grundlage von Talenten und nicht von Korruption zu gedeihen", sagte er. "Ich werde mit ganzem Herzen für dieses Ziel kämpfen."



Mnangagwa wandte sich direkt an die Simbabwer und sagte: "Der Reformprozess ist nicht einfach und wir werden alle dafür Opfer bringen müssen. Aber ich verspreche Ihnen, dass es das wert sein wird. Ja, heute ist es hart, aber morgen sieht es schon viel besser aus. Wir öffnen Simbabwe für Investitionen und bauen eine neue und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu Nationen und Unternehmen auf der ganzen Welt auf. Wir dürfen nicht zurückbleiben."



Während des 80-minütigen Programms auf Capitalk FM diskutierte Mnangagwa ein breites Spektrum von Themen, von Landwirtschaft, Bergbau und Infrastrukturentwicklung über Treibstofferhöhungen bis hin zu einer neuen simbabwischen Währung, die Vorbedingungen erfordern würde. "Die Produktion muss da sein, die Korruption muss beseitigt werden, und die Denkweise unserer Menschen muss sich ändern, damit sie wieder an sich selbst glauben. Wenn all diese Dinge vorhanden sind, können wir dann unsere Währung einführen."



Gegen Ende des ersten Jahres als gewählter Präsident betonte Mnangagwa die Herausforderungen, denen er sich nach der 37-jährigen Amtszeit von Robert Mugabe gegenüber sah. "Nicht nur unsere Wirtschaft ist zusammengebrochen, sondern auch unser Mut", sagte Mnangagwa. "Um unsere Wirtschaft wieder aufzubauen, müssen einige Dinge unternommen werden: die Reform unserer Wirtschaft, die Reform unserer Institutionen, die Reform unserer Gesetzgebung, die Reform unserer Einstellung als Menschen."



Mnangagwa wies auf einige der bisher erzielten Fortschritte hin, darunter die Modernisierung des Public Order and Security Act (POSA), das umstrittene Notstandsgesetz aus dem Mugabe-Regime, sowie die Medien und den Zugang zu Gesetzen zur Informationsreform, die den internationalen Standards der Medienfreiheit entsprechen werden - zentrale Forderungen der USA, die Sanktionen der Mugabe-Ära gegen Simbabwe aufzuheben.



Wichtig anzumerken ist, dass Präsident Mnangagwa auch den Führer der Opposition, der MDC-Allianz, Nelson Chamisa, eingeladen hat, sich an der laufenden politischen Diskussion zwischen der Mehrheit der politischen Parteien in Simbabwe zu beteiligen. Der Political Actors Dialogue (POLAD) ist ein Versuch, die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes zu verbessern und seine konfrontativen Politiker zur Zusammenarbeit im nationalen Interesse zu ermutigen.



Aber Chamisa hat bisher jeden multilateralen oder bilateralen Dialog abgelehnt. "Ich kann keinen Bulldozer oder Traktor dazu bringen, ihn zu Gesprächen aus seinem Haus zu holen", so Präsident Mnangagwa. "Wir sind alle an einem Tisch, warum kommt er nicht hinzu? Allen, die ihre Meinung, ihren Rat zu jedem beliebigen Thema mitteilen wollen, steht die Tür offen."



