Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist in Anbetracht der zahlreichen Krisenherde auf der Welt erhöht, so die Analysten der Helaba.Entspannung zeichne sich nicht ab, insbesondere bezüglich der von US-Präsident Trump initiierten Handelskonflikte. Es sei fraglich, ob sich die USA und China bei einem möglichen Treffen am Rande des G20-Gipfels Ende dieses Monats einigen könnten. Die Nachfrage nach "Safe-Haven-Assets" sei erhöht, die Renditen würden zum Teil neue Allzeittiefs markieren und die Inflationserwartungen seien stark rückläufig. Die Verunsicherung dürfte bei der heute anstehenden ZEW-Umfrage für den laufenden Monat Spuren hinterlassen. Zwar sei es an den Aktienmärkten seit Anfang dieses Monats zu einer Erholung gekommen, allerdings zeige das sentixInvestorenvertrauen einen Rückgang an. ...

