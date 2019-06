Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai war durch die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China in Folge der Äußerungen von US-Präsident Trump von starker Risikoaversion geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Die internationalen Aktienmärkte hätten Kursverluste auf breiter Basis verzeichnet und gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 5,5% nachgegeben. Die Aktienmärkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50 Kursindex einen Rückgang in Höhe von 6,7% verbucht. An den Rentenmärkten hätten Staatsanleihen hoher Bonität Wertsteigerungen erzielt, während Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen unter der Risikoaversion der Marktteilnehmer litten und Kursverluste verzeichnet hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...