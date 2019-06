Der deutsche Triebwerkshersteller MTU Aero Engines will als Technologiepartner und Gesellschafter bei der e.SAT GmbH aus Aachen einsteigen, die vor einigen Tagen mit dem Silent Air Taxi ein Hybrid-Kleinflugzeug vorgestellt hatte. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde im Rahmen der Luftfahrtmesse in Paris unterzeichnet. Konkret wird sich MTU an der Entwicklung und Produktion des Antriebsstrangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...