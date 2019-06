Nach den Angriffen auf Öltanker warnen russische Geheimdienstler vor einer Eskalation des Konflikts im Golf von Oman. "Wir hoffen, dass es nicht zu einer schwierigen Phase des Konflikts kommen wird, zu militärischen Aktionen", sagte Auslandsgeheimdienstchef Sergej Naryschkin am Dienstag in Moskau der Agentur Tass zufolge.

Die Urheber der "sehr gefährlichen Provokation" müssten ermittelt werden. "Die Situation erfordert sorgfältige Überlegungen und Ermittlungen", sagte Naryschkin.

Die USA machen den Iran für die Angriffe auf die zwei Tanker am vergangenen Donnerstag verantwortlich. Teheran weist das zurück. US-Präsident Donald Trump will nun rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern nehmen seit Monaten zu. Bereits Ende Mai hatten die USA ihre Truppen im Nahen Osten wegen der "anhaltenden Bedrohung" durch iranische Kräfte um 1500 Soldaten verstärkt./cht/DP/jha

