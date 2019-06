Zweite Bond-Aufstockung - die gamigo AG, ein führender Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, hat ihre vorrangig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: SE0011614445) in Höhe von 8 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 50 Millionen Euro aufgestockt. Bereits im März 2019 wurde die in 2018 begebene Anleihe um 10 Millionen Euro aufgestockt. Der Nettoerlös aus der erneuten Platzierung soll laut gamigo für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen und Akquisitionen, sowie für weiteres Wachstum verwendet werden.

ANLEIHE CHECK: Die gamigo-Anleihe 2018/22 hat eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75 % p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00 Prozent) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022. Die Zinsen werden dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...