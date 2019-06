Unsere letzte Kommentierung zu The Scotts Miracle-Gro überschrieben wir Ende April mit "Kommt da noch mehr?". Damals warfen bereits die Quartalszahlen ihre Schatten voraus, die schließlich am 01.05. veröffentlicht wurden und einen durchaus überzeugenden Eindruck machten. Das wurde auch von den Marktteilnehmern honoriert. Im Ergebnis legte die Aktie in den letzten Wochen trotz eines schwierigen Marktumfelds ...

