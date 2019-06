Immobilienbestandshalter MOREH GmbH & Co. KG plant Anleiheemission DGAP-News: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien Immobilienbestandshalter MOREH GmbH & Co. KG plant Anleiheemission 18.06.2019 / 10:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Immobilienbestandshalter MOREH GmbH & Co. KG plant Anleiheemission - Familiengeführter Spezialist für Gewerbeimmobilien und Teil der Munitor Gruppe - Immobilienportfolio mit Verkehrswert von rund 77 Mio. Euro - Insgesamt sieben Objekte mit rund 48.000 qm Nutzfläche in westdeutschen Ballungszentren - Prognose 2019: EBITDA 4,7 Mio. Euro und positiver Free-Cashflow Saarbrücken, 18. Juni 2019: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien und Tochterunternehmen der Munitor Gruppe, plant die Emission einer Unternehmensanleihe. Geographisch konzentriert sich das Unternehmen auf westdeutsche Ballungszentren. MOREH besitzt und verwaltet sieben Immobilien mit einem Verkehrswert von insgesamt rund 77 Mio. Euro. Zum Portfolio gehört unter anderem das Outletcenter Wadgassen mit einer Nutzfläche von 6.550 qm, ein Fachmarktzentrum in Darmstadt mit einer Nutzfläche von 6.692 qm und ein Bürogebäude im Raum Kaiserslautern mit einer Nutzfläche von 20.198 qm. Insgesamt verfügt das Immobilienportfolio über eine Nutzfläche von rund 48.000 qm und eine hohe Vermietungsquote von rund 96%. Die Objekte sind breit diversifiziert über Immobilienklassen, Mieterstrukturen und Standorte hinweg. Zu den Mietern gehören namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. die Commerzbank, Rewe, Deutsche Telekom, Lidl und Esprit sowie das Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2019 rechnet MOREH mit einer Gesamtleistung von 5,5 Mio. Euro, einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,7 Mio. Euro und einem positiven Free-Cashflow. Für die kommenden Jahre sieht die Gesellschaft weiteres Steigerungspotenzial mit dem vorhandenen Portfolio. Patrick Müller, Geschäftsführer der Munitor Gruppe in zweiter Generation und der MOREH: "Mit der geplanten Anleiheemission öffnet sich die Munitor Gruppe dem Kapitalmarkt. Dafür haben wir in der MOREH ein hochwertiges und Cashflow-starkes Immobilienportfolio gebündelt und wollen Kapital aus der Aufbauphase refinanzieren. Dafür werden wir Anlegern einen attraktiven Zinssatz und umfangreiche Sicherheiten bieten." Als Teil der Munitor Gruppe profitiert die MOREH über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, dem Kauf und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Die in Saarbrücken ansässige Munitor Gruppe hat seit der Gründung im Jahr 1982 erfolgreich Projekte im Gesamtwert von mehr als 500 Mio. Euro entwickelt. Heute ist das Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern in den Geschäftsbereichen Projektentwicklung, Asset- und Property-Management sowie Center-Management aktiv. In den vergangenen Jahren wurden neben zahlreichen Handelsimmobilien unter anderem Hotels, studentische Wohnanlagen und Kongresscenter, aber auch Projekte im Rahmen von Public Private Partnership (PPP) erfolgreich realisiert. Daneben hat Munitor ein Bestandsportfolio mit einem Wert von rund 200 Mio. Euro aufgebaut von dem jetzt ein Teil in der MOREH gebündelt wurde. Kontakt: Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.de 18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de ISIN: DE000A2YNRD5 WKN: A2YNRD EQS News ID: 826411 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826411 18.06.2019 ISIN DE000A2YNRD5 AXC0096 2019-06-18/10:48