Bastei Lübbe AG: Asset-Deal im Deutschen Rätselmarkt - Bastei Lübbe verkauft Rätselmagazine an die Keesing Media Group (NL) DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf Bastei Lübbe AG: Asset-Deal im Deutschen Rätselmarkt - Bastei Lübbe verkauft Rätselmagazine an die Keesing Media Group (NL) 18.06.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Asset-Deal im Deutschen Rätselmarkt Bastei Lübbe verkauft Rätselmagazine an die Keesing Media Group (NL) Köln/Berlin, den 18. Juni 2019. Die Bastei Lübbe AG, Köln, verkauft mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31.5.2019 im Rahmen eines Asset-Deals ihre Rätselmagazine und Sudoku-Hefte an die niederländische Keesing Media Group, Amsterdam, und treibt damit ihre Portfolio-Bereinigung weiter voran. Die Keesing Media Group ist der größte Herausgeber von Rätsel-Magazinen in Europa. Keesing verlegt eine große Auswahl an Rätselmagazinen in vielen Sprachen und Ländern, darunter in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Ungarn und im Vereinigten Königreich. In Deutschland ist das Unternehmen mit der Keesing Deutschland GmbH und den bisherigen Marken Megastar, Megastar Junior und Denksport aktiv. Bei Bastei Lübbe erscheinen 33 Rätselmagazine unter der Marke PMV im Geschäftsbereich "Romane und Rätsel". Sie machen dort einen Anteil von ca. 25 % aus. Über den Kaufpreis haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Mitarbeiter werden von Keesing Media Group nicht übernommen. Der Aufsichtsrat von Bastei Lübbe hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Carel Halff, CEO von Bastei Lübbe: "Wir freuen uns, dass unsere Rätselmagazine künftig in einem internationalen Verbund beim europäischen Marktführer erscheinen und dort eine neue Perspektive erhalten." Philip Alberdingk Thijm, CEO der Keesing Media Group und Geschäftsführer der Keesing Deutschland GmbH: "Mit diesem Asset-Deal treiben wir unsere konsequente Expansion im Europäischen Rätselmarkt voran. Dies ist ein Meilenstein für unsere Aktivitäten im deutschen Rätselmarkt und wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen." Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. Über Keesing Deutschland GmbH & Keesing Media Group (KMG): Die Keesing Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der niederländischen Keesing Media Group (KMG), dem Marktführer im Bereich Rätsel in Westeuropa. KMG ist bereits seit über 100 Jahren in Europa mit Rätseln erfolgreich. Unter den Marken Denksport, Sport Cérébral, Tankesport und Megastar veröffentlicht KMG fast 750 verschiedene Rätsel-Publikationen mit einer verkauften Gesamtauflage von rund 96 Millionen Exemplaren und begeistert damit Rätselfans in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Ungarn und Großbritannien. 