Aktie im Fokus - Deutsche Lufthansa: Die Aktie des DAX-Konzerns Deutsche Lufthansa ...

Die Aktie des DAX-Konzerns Deutsche Lufthansa fiel am Montag aufgrund einer Gewinnwarnung in die Tiefe. Die Aktie notierte zuvor am 31. Mai 2019 auf einem letzten Verlaufstief von 16,82 Euro. Danach erholte sich das Wertpapier bis zum 14. Juni 2019 auf ein jüngstes Zwischenhoch von 18,01 Euro. Ausgehend von dieser Bewegung wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen.

Die Widerstände lägen bei 16,09 Euro, 16,36 Euro, 16,54 Euro, 16,82 Euro, 17,28 Euro, 17,56 Euro, 18,01 Euro und 18,46 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 15,35 Euro, 15,18 Euro und 14,90 Euro in Betracht. Die Experten von Independent Research vergaben ein Ziel von 18,50 Euro. Dieses Kursziel wäre mit dem hier ermittelten Widerstand von 18,46 Euro technisch einwandfrei zu bestätigen.

