Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 12.06.2019 das Unternehmensrating der EYEMAXX Real Estate AG unverändert auf BB, Ausblick stabil, festgesetzt, so die Creditreform Rating AG.Darauf aufbauend sei das Rating der nicht nachrangigen und besicherten Anleihe (ISIN DE000A2AAKQ9/ WKN A2AAKQ) im Zuge des Folgeratings unverändert auf BBB-, Ausblick stabil, festgesetzt worden. Aufgrund der Rangigkeit der Anleihe sowie der installierten Sicherheiten ergibt sich nach unseren Berechnungen bei durchschnittlicher Betrachtung von gestressten Szenarien und unter Berücksichtigung qualitativer Faktoren gegenüber dem Unternehmensrating ein positives Notching (2 Notches), so die Creditreform Rating AG. (News vom 14.06.2019) (18.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...