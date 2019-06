NITI Aayog, ein Think Tank der indischen Zentralregierung, drängt darauf, dass in Indien ab dem Jahr 2030 nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden sollten. Dies würde im Gegensatz zu den kürzlich bekannt gewordenen Plänen, ab April 2023 nur noch elektrische Dreiräder bzw. Rikschas und ab April 2025 nur noch E-Zweiräder in Indien neu zuzulassen, sämtliche Fahrzeuge betreffen. Die indische Regierung ...

