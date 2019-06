Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Die Lage bleibt angespannt: Anleger warten auf Signale der Notenbanken. Die Erwartungshaltung ist hoch - und damit auch das Enttäuschungspotenzial. Siltronic warnt erneut vor weniger Gewinn, Vapiano schlingert knietief in finanziellen Problemen und der Kryptohype hat mit Ripple und MoneyGram einen weiteren Höhepunkt gefunden. Der Dax tritt zum Handelsauftakt zunächst weiter auf der Stelle und folgt den US Vorgaben. Dann aber schlagen die Japanischen Vorgaben durch, und der Dax rutscht zurück auf 12.000 Punkte. Dann kommt aber wieder Schwung in den Markt: Die Rede von Mario Draghi in Portugal - der Wirtschaft notfalls unter die Arme zu greifen - wirkt wie ein Stimulus. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß