PIABO, Europas führender Full-Service PR-Partner der Digitalwirtschaft, erweitert mit der neuen Practice Direktorin Elena Strzelczyk das Senior-Beraterteam. Die erfahrene Spezialistin wird die Führung im Bereich Consumer Electronics und Business Hardware übernehmen und mit ihrer Expertise sowohl das B2B- als auch das B2C-Team unterstützen.



Aufbauend auf über 20 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung europäischer PR- und Marketing-Kampagnen wird Elena ab sofort die strategische Entwicklung der neuen Practices verantworten. Mit ihrer Expertise und Gespür für Trends in einer der innovativsten Branchen unserer Zeit möchte sie PIABOs Kundenportfolio weiter ausbauen und die Etablierung zukunftsweisender Neuheiten unserer Zeit aktiv begleiten.



"Wir können uns einen Alltag ohne Technologie gar nicht mehr vorstellen. Heute nutzen wir Anwendungen und Gadgets, die vor zehn Jahren noch gar nicht auf dem Markt waren - und Tag für Tag gibt es neue Produkte und Innovationen, die sich beweisen müssen. Die große Herausforderung der Consumer Technology PR liegt darin, nicht nur technische Besonderheiten, sondern Mehrwerte, Nutzen und Erlebnisse für den Nutzer zu kommunizieren. Gefragt sind daher kreative Kommunikationskampagnen, die die Komplexität und die Entwicklung eines sich schnell verändernden Verbrauchermarktes verstehen", unterstreicht Elena ihre Mission als starker Partner für die Branche aufzutreten.



Elena startete ihre PR-Laufbahn zunächst bei einem Hersteller für Business- und Consumer-Hardware. Danach wechselte sie auf Agenturseite und setzte ihre Karrierelaufbahn steil fort. Zuletzt war sie bei united communications Account Direktorin, wo sie insbesondere ihre Fachkompetenz im Bereich Display-Technologie ausbaute.



"Elena stellt als Practice Director eine große Bereicherung für PIABO dar. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Consumer- und Businesselektronik wird sie maßgeblich zum Ausbau unseres Kundenportfolios beitragen. Wir freuen uns, dass Elena unserer Agentur ab sofort mit ihrem Wissen, etablierten Kontakten und Engagement zur Seite steht", so Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO.



Pressekontakt: PIABO PR GmbH Laura Schlensak +49 30 2576205 - 40 laura.schlensak@piabo.net