In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Nel, Lufthansa, Deutsche Bank, Infineon, Tesla und Varta. Wirecard, Nel, Lufthansa - das sind aktuell die drei beliebtesten Aktien deutscher Privatanleger. Unterschiedlicher geht es kaum. Die einzige Gemeinsamkeit der drei, die wohl auch ihre Beleibtheit erklärt, sind die sehr großen Kursausschläge. Eine wahre Freude für Spekulanten und Zocker. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die nicht enden wollende Trauergeschichte bei der Deutschen Bank, das Kurs-Massaker bei Infineon, die scharfe Erholung bei Tesla und die Power-Aktie Varta. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.