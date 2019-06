Luzern (ots) -



An der gestrigen Verwaltungsratssitzung von Advance, dem führenden

Wirtschaftsverband für Gleichstellung in der Schweiz, wurde der neue

Verwaltungsrat gewählt. Das aus acht Mitgliedern bestehende Gremium

wird neu von Dr. Petra Jantzer, Managing Director Accenture,

präsidiert. Neben der Präsidentin wurden sieben herausragende

Führungskräfte der Unternehmen Adecco Group Schweiz, Biogen, Nestlé

Suisse SA, Deloitte, Swisscard und PwC sowie Dr. Ulrike Thull,

Business Unit Director MSD Schweiz, für die nächsten zwei Jahre

gewählt.



Diversität und Integration sind Themen, für die sich Ulrike Thull

seit Jahren bei MSD engagiert. Sie gründete das MSD Women's Network

Switzerland und engagiert sich heute für das MSD Women's Network

Europa mit 17 Netzwerken in den jeweiligen Ländern. Als

Verwaltungsratsmitglied von Advance kann sie sich mit weiteren

Führungskräften aus verschiedenen Branchen aktiv in die

Unternehmensplattform einbringen, um die Gleichstellung auf einer

höheren Ebene voranzutreiben und die Zukunft aktiv mitzugestalten.



Bei MSD sind Diversität und Inklusion die Grundlage für unseren

Erfolg und die Basis für zukünftige Innovationen. Wir fördern eine

Kultur der Integration und Zugehörigkeit, in der sich alle

Mitarbeiter willkommen und geschätzt fühlen - eine Kultur, in der wir

jeden Einzelnen als Quelle des Wettbewerbsvorteils für unsere

Mission, Leben zu retten und zu verbessern, betrachten.



"Ich fühle mich geehrt, Teil des neuen Advance-Verwaltungsrates zu

sein. Das gibt mir die Möglichkeit, die Gleichstellung innerhalb und

ausserhalb von MSD zu fördern und zum Aufbau einer balancierten und

nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.", sagt Dr. Ulrike Thull,

Business Unit Director bei MSD Schweiz, gewähltes Mitglied des neuen

Advance-Verwaltungsrates.



"Gleichstellung gehört zu unseren Grundwerten. Wir profitieren

nicht nur von der Vielfalt, die jeder unserer Mitarbeitenden in

unsere Kultur einbringt, sondern auch von den Auswirkungen, die sie

auf unser Unternehmen hat. Wir sind stolz darauf, unseren Weg im

Advance-Netzwerk fortzusetzen", betont Dr. Thomas Lang,

Geschäftsführer von MSD Schweiz.



Über Advance



Advance ist der führende Wirtschaftsverband für Gleichstellung in

der Schweiz - ein Netzwerk von 100 in der Schweiz ansässigen

Unternehmen, die sich für die Erhöhung des Frauenanteils im

Management einsetzen. Advance bietet Unternehmen ein konkretes

Programm, das sie dabei unterstützt, ihre Diversitäts- &

Inklusionsziele zu erreichen und Vielfalt in einen Wettbewerbsvorteil

zu verwandeln. Weitere Informationen: weadvance.ch



Über MSD in der Schweiz



1'000 Mitarbeitende sind in der Schweiz in nationalen und

internationalen Funktionen tätig. Die Organisation Humanmedizin ist

tätig im Bereich der rezeptpflichtigen Arzneimittel und

Biopharmazeutika für die Therapiebereiche Onkologie, Diabetes,

Herzkreislauf, Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist aktiv in der klinischen Forschung und stellt hier

Arzneimittel weltweit für klinische Studien her. MSD engagiert sich

am Standort für die Trendtage Gesundheit Luzern und den Swiss City

Marathon Lucerne. 2019 erhielt das Unternehmen zum siebten Mal in

Folge die Zertifizierung «Top Employer Switzerland» und zum vierten

Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Über MSD global



MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc., Kenilworth,

New Jersey, U.S.A. MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches

Unternehmen, das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben

forscht und Arzneimittel und Impfstoffe gegen die herausforderndsten

Krankheiten weltweit entwickelt, darunter Krebs, Herz-Kreislauf,

Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV und Ebola.



Mehr unter: www.msd.ch. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und

YouTube.



