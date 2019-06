Was wäre die Welt ohne die Kombination von Elon Musk und seinem Twitter-Account - auf jeden Fall sehr viel langweiliger. Für Schlagzeilen sorgt der Tesla-Chef nun mit der Ankündigung, seinen Account zu löschen. Vorrausgegangen war ein umstrittener Tweet von ihm, in dem er den Tesla-Gründer Martin Eberhard, der später vom Investor Musk aus der Firma gedrängt wurde, attackiert mit den Worten: "Tesla is alive in spite of Eberhard, but he seeks credit constantly & fools give it him." Frei übersetzt: Tesla ist am Leben nicht wegen, sondern trotz Eberhard und nur Narren würden ihm Verdienste anrechnen.

