Linz (www.anleihencheck.de) - In der Euro-Zone und in Amerika geht die Inflation zurück und in Schweden überraschen die Verbraucherpreise am oberen Ende und liegen aktuell über der 2,00%-Zielmarke der Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Kurs der Krone habe daraufhin etwas zulegen können. Angesichts der globalen Unsicherheit werde es der Währung aber schwerfallen nachhaltig aufzuwerten und die Marke 10,60 nach unten zu durchbrechen. (18.06.2019/alc/a/a) ...

