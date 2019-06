Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 12.06.2019 das Unternehmensrating der EYEMAXX Real Estate AG mit BB bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Maßgeblich für die Ratingeinschätzung sei das profitable Geschäftswachstum, das vor dem Hintergrund der anhaltend guten (opportunen) Marktlage und der gut gefüllten Projektpipeline, auch künftig fortgesetzt werden sollte. Die Finanz- und Liquiditätslage des EYEMAXX-Konzerns sehe die Creditreform Rating AG insgesamt als stabil, wenngleich die steigende Verschuldung sowie die kurzfristigen Refinanzierungserfordernisse die Ratingeinschätzung dämpfen würden. Die Tätigkeit im Projektgeschäft, der strukturelle Rang der Investitionen in den Projektentwicklungen sowie der konzernübergreifende Leverage würden in Kombination mit dem Kennzahlenniveau weiterhin limitierend auf das Rating wirken. (News vom 14.06.2019) (18.06.2019/alc/n/a) ...

