Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bei der Auswahl der richtigen Aktientitel orientieren sich noch immer viele Investoren an der Devise: "Big is beautiful", so die Experten von DWS.Gerade in den Depots vieler Privatanleger würden sich oft vornehmlich die großen Standardwerte tummeln: Unternehmen aus dem DAX 30, dem EURO STOXX 50 oder dem amerikanischen Dow Jones-Index würden das Bild bestimmen. Kein Wunder - seien es doch vor allem diese Unternehmen, über die regelmäßig in den Medien berichtet werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...