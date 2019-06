Im Dezember 2018 war der Kurs von Airbus bis auf 83 € eingebrochen. Nach diesem eher untypischen Absacker befindet sich die Notierung der Aktie aber wieder längst im gewohnten Steigflug und der könnte sich noch einige Zeit fortsetzen. Am Montag hat der BOEING-Konkurrent auf der Pariser Luftfahrtmesse Le Bourget die neue Langstrecken-Version des Verkaufsschlagers A321neo vorgestellt. Erstkunde ist die US-Leasinggesellschaft Air Lease Corp. Das Modell mit dem Namen A321XLR soll Fluggesellschaften den kostengünstigen Betrieb von nicht so gefragten Flugrouten ermöglichen. Laut Aussagen von Insidern hat Airbus bereits 200 Bestellungen für das neue Modell vorliegen. Der Hersteller ist damit dem Erzrivalen BOEING zuvorgekommen, der ein solches Modell allerdings erst in zwei Jahren auf den Markt bringen will. Mit einem geschätzten Eps von 7,31 € (KGV 16,7) für 2020 besitzt die Airbus-Aktie fundamental genügend Substanz für höhere Kurse.



