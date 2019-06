marktEINBLICKE um 12: Niedrige Zinsen wecken Kursfantasien im DAX, Infineon & Siltronic stürzen ab

Seit einiger Zeit freuen sich Marktteilnehmer bereits auf Leitzinssenkungen der Fed. Auch die EZB will in Sachen Geldpolitik locker bleiben, was dem DAX am Dienstagmittag einiges an Auftrieb verleiht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.181 MDAX +0,3% 25.384 TecDAX +0,6% 2.808 SDAX +0,3% 11.010 Euro Stoxx 50 +1,0% 3.415

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Größter DAX-Verlierer ist dagegen Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), nachdem sich der Halbleiterkonzern über eine Kapitalerhöhung Geld für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor (WKN: 871117 / ISIN: US2328061096) beschafft hat. In der zweiten Reihe freut sich wiederum Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) übe reinen neuen Auftrag, während Siltronic (WKN: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001) wegen der durch den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit ausgelösten Probleme in der Chipindustrie seine Ziele nach unten fahren musste.

