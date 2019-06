Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wall Street profitierte im Juni von erneuten Hoffnungen auf eine lockere Geldpolitik der FED, wobei der marktbreite S&P 500 bisher knapp 160 Punkte (fast 6%) an Wert gewinnen konnte, so die Experten von XTB.Eine Reaktion der FED sei zu einem gewissen Teil bereits von den Märkten eingepreist worden. In jüngster Zeit hätten sich große Erwartungen aufgebaut, da die Märkte glauben würden, dass Handlungsbedarf bestehe. Und das nicht zu Unrecht: Der Handelsstreit zwischen den USA und China trübe inmitten einer Verlangsamung der Konjunktur die Aussichten, Trump kritisiere das Vorgehen des FOMC und einige Datenpunkte (in den USA und anderen Regionen der Welt) würden schwächeln. Trotz der Überzeugung hinsichtlich der Zinssenkungen seien Händler vor dem Zinsentscheid (Mittwoch, 20:00 Uhr) nicht bereit größere Positionen am Markt einzugehen. ...

