Munsbach (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch findet die nächste FOMC-Sitzung statt, so Frank Borchers, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Aktuell sehe sich das Komitee der FED mit einer Verlangsamung des Wachstums sowie einer schwachen Inflation konfrontiert. So sei beispielsweise der US-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung, in den vergangenen Monaten rückläufig gewesen. Auch die Inflationsentwicklung sei zuletzt wieder schwächer gewesen, die Zahlen für den Mai hätten erneut unter den Einschätzungen der Analysten gelegen. ...

