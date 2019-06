Euphorie am Krypto-Markt: Facebook bringt eine eigene Krypta-Währung heraus. Ohne Referenzkonto, ohne viel Aufwand. Zielgruppe: 2,3 Milliarden Nutzer weltweit. Mit dabei angeblich: Visa, Paypal und Co. Die Marktreaktion? Schon jetzt beachtlich. Was das alles bringt, erklärt Antje Erhard.