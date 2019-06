BERLIN (Dow Jones)--Der in Berlin geplante Mietendeckel stößt in der Bauindustrie auf scharfe Kritik. "Das ist ein politischer und ökonomischer Irrweg", sagte der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, anlässlich des "Tages der Bauindustrie" in Berlin. Der rot-rot-grüne Senat entscheidet am Dienstag über den Gesetzentwurf, wonach Mieten für eine bestimmte Zeit lang eingefroren werden können. "Da fehlen mir die Worte dazu", erklärte Hübner. Marktwirtschaft funktioniere nicht über Enteignungen. "Solche Diskussionen dürfen wir uns einfach nicht leisten."

Der in Berlin geplante Mietendeckel soll alle "nicht preisgebundenen Mehrfamilienhäuser" umfassen, ausgenommen wären Sozialwohnungen und Neubauwohnungen. Das Gesetz soll ab 2020 in Kraft treten, aber rückwirkend ab dem heutigen 18. Juni gelten.

