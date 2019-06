Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bauer AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 22 Euro belassen. Der Aktienkurs des Bau- und Maschinenbaukonzerns habe sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt, daher sei es nun Zeit für eine Pause, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem ließen die Konjunkturindikatoren nach./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005168108

