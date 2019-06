Von Colin Kellaher

LE BOURGET (Dow Jones)--Auf der Luftfahrtmesse nahe Paris kann der Flugzeugbauer Boeing einen weiteren Großauftrag an Land ziehen. Wie das Unternehmen mitteilte, will Korean Air Lines seine 787-Dreamliner-Flotte um 30 Exemplare aufstocken. 20 Maschinen will die Airline bei Boeing bestellen, 10 weitere über eine Leasinggeschäft mit der Air Lease Corp nutzen. Die Bestellung bei Boeing hat laut dem Flugzeugbauer einen Listenpreis von 6,3 Milliarden US-Dollar.

