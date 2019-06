Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe, ökologischer Verkehrsclub VCD, Greenpeace, Changing Cities und Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland VOD stellen ihre gemeinsame Position zum Tempolimit im Vorfeld des Kanzlerinnen-Autogipfels und der Sitzung des Petitionsausschusses zum Tempolimit am kommenden Montag vor - Tempolimit schützt Klima und rettet Leben



Der Rückenwind aus der Bevölkerung für die Einführung eines Tempolimits ist so stark wie selten zuvor. Das belegen nicht nur die Zahlen der EU-Wahl und die anhaltenden Proteste der Fridays for Future-Bewegung. Eine aktuelle Forsa-Umfrage hat ergeben, dass inzwischen 57 Prozent der Deutschen für ein Tempolimit auf Autobahnen ist.



Bundesregierung und Bundestag müssen endlich handeln. Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch aus Gründen der Verkehrssicherheit. Das seit Gründung im April 2019 gewachsene Verbände-Bündnis für ein Tempolimit möchte im Vorfeld des nächsten Auto-Gipfels am 26. Juni die Forderungen zur Einführung eines Tempolimits bekräftigen.



Datum: Freitag, 21. Juni 2019, 10 bis 11 Uhr



Ort: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, Raum 2, 10117 Berlin



Teilnehmende:



Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH Gerd Lottsiepen, Verkehrspolitischer Sprecher VCD Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin Changing Cities Wulf Hoffmann, Gründungs- und Vorstandsmitglied Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. Dr. Benjamin Stephan, Kampaigner Greenpeace



