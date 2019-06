Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien von 163 auf 161 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der aktuellen Konjunkturunsicherheiten habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2020 reduziert, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei hingegen der Einstieg des Autokonzerns in die Batteriezellenfertigung sowie der bevorstehende Börsengang der Lkw-Tochter Traton./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 10:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-06-18/13:08

ISIN: DE0007664039