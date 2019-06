Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 mit "Overweight" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Onlinemarktplatz-Betreiber berge noch allerhand Wachstumspotenzial in sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Berechenbarkeit des künftigen Ergebniswachstums von durchschnittlich jährlich 14 Prozent (Ebitda) sei hoch./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 09:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 10:12 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-06-18/13:09

ISIN: DE000A12DM80