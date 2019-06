Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach der Gewinnwarnung von Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dies sei negativ für die Aktien des Chemiekonzerns, der zu fast einem Drittel am Wafer-Hersteller beteiligt ist, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf das operative Geschäft von Wacker sollte dies keinen Einfluss haben, aber die Unsicherheit rund um die Aktie nach der jüngsten Gewinnwarnung des Rivalen Elkem nehme kurzfristig zu./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-06-18/13:12

ISIN: DE000WCH8881