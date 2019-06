Hamburg (ots) - CinemaxX lässt die Herzen der Ballett- & Opernliebhaber einmal mehr höher schlagen: Denn in teilnehmenden Kinos werden neue Produktionen, Weltpremieren und beliebte Repertoire-Stücke des Royal Oper House London auf der großen Kino-Leinwand gezeigt - viele davon live. Bis zu zwölf Kameras und Spezialmikrofone machen aus dem Kinosaal ein Ballett- und Opernhaus von Weltrang. Die begehrten Karten gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/meisterwerke sowie an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.



In den CinemaxX Kinos können sich Ballett- und Opernfreunde ganz auf den Genuss der Bühne konzentrieren: Eine perfekte Klangqualität sorgt bei den Vorführungen für Hörerlebnisse der Extraklasse. Und das bei bestem Sitzkomfort dank bequemer Kinosessel. Zwölf HD-Kameras zoomen direkt an die Sänger und Tänzer und zeigen Details, die sonst allenfalls von den besten Parkettplätzen aus zu sehen sind. Dazu gehören auch exklusive Hintergründe, Backstage-Interviews und detaillierte Nahaufnahmen der Interpreten. So kann das Publikum eintauchen in die faszinierenden Inszenierungen aus dem legendären Covent Garden Theatre in London.



In drei neuen Opernproduktionen stehen einmal mehr die großen Opernstars auf der Bühne: Bryn Terfel und Olga Peretyatko in Donizettis "Don Pasquale", Jonas Kaufmann und Lisa Davidsen unter der Leitung von Antonio Pappano in Beethovens "Fidelio" sowie Nina Stemme und Karita Mattila in Richard Strauss' "Elektra". Neben den Neuinszenierungen werden beliebte Klassiker wie Mozarts "Don Giovanni" mit Erwin Schrott in der Titelrolle, Puccinis "La Bohème" mit Sonya Yoncheva und Charles Castonovo sowie Mascagnis "Cavalleria Rusticana / Pagliacci (Der Bajazzo)" mit Roberto Alagna und Aleksandra Kurzak in den Hauptrollen gezeigt.



Auf drei Weltpremieren dürfen sich Ballettfans freuen. "Das Dante Projekt", ein Werk in Zusammenarbeit des Choreographen Wayne McGregor, des Komponisten Thomas Adès sowie der Künstlerinnen Tacita Dean, Lucy Carter und Uzma Hameed. Zudem je eine Uraufführung von Liam Scarlett und Cathy Marston. Daneben stehen Klassiker wie "Coppélia", "Dornröschen" oder Liam Scarletts hochgelobte "Schwanensee"-Produktion aus der vergangenen Saison auf dem Programm. Im Dezember 2019 wird mit dem "Nussknacker" zudem der Publikumsliebling für die Weihnachtszeit als Aufzeichnung (2016) gezeigt.



Kinotickets für die Live-Übertragungen und Aufzeichnungen aus dem Covent Garden Theatre in London gibt es jetzt im Vorverkauf. Die Tickets sind in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dort vorhandenen Ticketautomaten sowie auf der Website www.cinemaxx.de/meisterwerke oder in der App erhältlich. Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxX Service Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmenden CinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 80 69 69.



Teilnehmende CinemaxX Kinos:



Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Halle, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg (ausgewählte Vorführungen), Mülheim, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart-Liederhalle



Termine der Royal Opera House-Saison 2019/2020 bei CinemaxX im Überblick:



Opern (mit deutschen Untertiteln)



DON GIOVANNI - Live: Dienstag, 8. Oktober 2019, 19:45 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden 30 Minuten, inklusive einer Pause - Mozarts fesselndes Meisterwerk zeigt die Geschichte Don Giovannis, die der Frauen, die er reihenweise verführt, und die Rache, die ihn letzten Endes einholt.



DON PASQUALE - Aufzeichnung: Donnerstag, 18. November 2019, 18:30 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten, inklusive einer Pause - Publikumsliebling Bryn Terfel steht an der Spitze der Besetzung dieser neuen Inszenierung von Donizettis generationenübergreifender Komödie häuslicher Dramen.



LA BOHÈME - Live: Mittwoch, 29. Januar 2020, 20:45 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 35 Minuten, inklusive einer Pause - Puccinis Oper über junge Liebe im Paris des 19. Jahrhunderts ist reich gefüllt mit wunderschöner Musik, darunter lyrischen Arien und feierlichen Chören für die Beschwörung des Weihnachtsabends im Quartier Latin im zweiten Akt und einer ergreifenden finalen Szene, bei der der Komponist selbst Tränen vergoss.



FIDELIO - Live: Dienstag, 17. März 2020, 20:15 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten, inklusive einer Pause - Beethovens einzige Oper ist ein Meisterwerk, eine erhebende Geschichte von Wagnis und Triumph. In dieser Neuinszenierung, dirigiert von Antonio Pappano, spielt Jonas Kaufmann den politischen Gefangenen Florestan und Lise Davidsen seine Frau Leonore (verkleidet als "Fidelio"), die einen wagemutigen Rettungsversuch startet.



CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI (DER BAJAZZO) - Live: Dienstag, 21. April 2020, 20 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden 10 Minuten, inklusive einer Pause - Zwei klassische Opern werden zusammengefasst in dieser wundervoll umgesetzten Neuerschaffung des Lebens in einem süditalienischen Dorf. Die Inszenierung von Damiano Michieletto präsentiert in lebendiger Weise die schnellen, schockierenden Ereignisse, ausgelöst durch geheime Liebe und unzähmbare Eifersucht.



ELEKTRA - Live: Donnerstag, 18. Juni 2020 - 20:45 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden - Strauss' mitreißende und kühne Adaption der griechischen Tragödie erhält eine neue Inszenierung durch den preisgekrönten Regisseur Christof Loy. Antonio Pappano dirigiert in seiner ersten Strauss-Interpretation für die Royal Opera seit 2002 Musik, die Gewalt mit Momenten größter Zärtlichkeit verbindet. Die außergewöhnliche Besetzung beinhaltet Nina Stemme (die Brünnhilde in "Der Ring des Nibelungen" in der letzten Saison) in der Titelrolle und Karita Mattila in ihrem Rollendebut als die gequälte Königin Klytämnestra.



Ballett



CONCERTO / ENIGMA-VARIATIONEN / RAIMONDA, 3. AKT - Aufzeichnung: Samstag, 1. Dezember 2019, 15 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden inklusive zweier Pausen - Von den klassischen Ursprüngen des Royal Ballets mit den Werken von Marius Petipa bis hin zu den heimischen Choreografen, die britisches Ballett auf die Weltbühne brachten, unterstreicht dieses gemischte Programm die Vielseitigkeit der Kompanie.



COPPÉLIA - Live: Donnerstag, 10. Dezember 2019, 20:15 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten inklusive einer Pause - Ein Klassiker kehrt in das Repertoire des Royal Ballet zurück. Ninette de Valois' bezaubernde und lustige Coppélia - eine Geschichte von Liebe, Schabernack und mechanischen Puppen.



DER NUSSKNACKER - Aufzeichnung aus 2016: Sonntag, 22. Dezember 2019, 15 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 15 Minuten - Die herrliche Inszenierung des Royal Ballet von "Der Nussknacker", kreiert von Peter Wright im Jahr 1984, ist das Musterbeispiel eines Dauerfavoriten des Balletts. Tschaikowskys schillernde Musik, die hinreißend festliche Bühnendekoration und die bezaubernden Tänze des Royal Ballets machen diesen Nussknacker zu der absoluten Weihnachtserfahrung.



DORNRÖSCHEN - Aufzeichnung: Sonntag, 19. Januar 2020, 15 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden, inklusive zweier Pausen - Als Klassiker des Russischen Balletts etablierte das Royal Ballet den Klassiker sowohl in seinem neuen Zuhause nach dem Zweiten Weltkrieg als auch als Weltklasse-Kompanie. Sechzig Jahre später, 2006, wurde die Originalinszenierung wiederbelebt, die wundervollen Entwürfe und glitzernden Kostüme Oliver Messels kehrten auf die Bühne zurück.



BALLETT-WELTPREMIEREN VON CATHY MARSTON & LIAM SCARLETT - Live: Dienstag, 25. Februar 2020, 20:15 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden - Choreografin Cathy Marston ist ehemalige Associate Artist des Royal Opera House und Direktorin des Balletts in Bern. Die Inspiration für ihr erstes Werk für die Hauptbühne des Royal Ballet sind das tragische Leben und die Karriere der Cellistin Jacqueline du Pré. Ein neues Werk von Liam Scarlett, Artist in Residence des Royal Ballet, bildet den zweiten Teil des Programms.



SCHWANENSEE - Aufzeichnung: Sonntag, 5. April 2020, 15 Uhr - Dauer: ca. 2 Stunden 55 Minuten, inklusive zweier Pausen - Liam Scarletts herrliche Neuinszenierung von Schwanensee aus dem Jahr 2018 kehrt für ihre erste Wiederaufnahme zurück. Dem Text von Marius Petipa und Lew Iwanow treu bleibend, bringen Scarletts zusätzliche Choreografien und John Macfarlanes grandiose Ausstattung neues Leben in das wohl bekannteste und beliebteste klassische Ballettstück.



DAS DANTE-PROJEKT - Sonntag, 31. Mai 2020, 15 Uhr - Dauer: ca. 3 Stunden - Dantes Göttliche Komödie ist eine epische Reise durch das Jenseits: Sie erkundet das entsetzliche Drama der Hölle und ihrer Verdammten, die lyrische Mystik der Pilger auf dem Läuterungsberg und die überwältigenden Sphären des Paradiso mit ihren endlosen Anordnungen aus Licht.



Die Längen verstehen sich inkl. Pausen. Die Übertragungen starten ohne Vorprogramm.



