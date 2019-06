Das Analysehaus Independent Research hat 1&1 Drillisch mit "Kaufen" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Ersteigerung von zwei Mobilfunk-Frequenzblöcken werde 1&1 Drillisch zum vierten Netzbetreiber in Deutschland, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies eröffne dem Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten. Dem stünden aber hohe Kosten und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der neu zu errichtenden Infrastruktur gegenüber./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 10:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

