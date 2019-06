Zunächst einmal bleibt ein langfristiger Abwärtstrend in dem Wertpapier von Exxon Mobil zu nennen, der bereits seit Sommer 2016 besteht. Dieser führte die Aktie bis auf ein Verlaufstief von 64,65 US-Dollar bis Ende Dezember abwärts, was den vorläufigen Höhepunkt im Ausverkauf markierte. Anschließend startete zu Beginn dieses Jahres eine deutliche Erholungsbewegung und reichte bis knapp an den federführenden Abwärtstrend und ein Niveau von 83,49 US-Dollar aufwärts. Ende April sorgte die allgemeine Marktschwäche für einen zwischengeschalteten Ausverkauf und drückte Kursverlust auf 71,55 US-Dollar abwärts. Seit Anfang dieses Monats befindet sich Exxon Mobil aber wieder im Aufwind, augenscheinlich basteln Investoren seit Anfang Mai sogar an einer inversen SKS-Formation, die für eine technische Trendwende und weiter steigende Notierungen sorgen könnte. Allerdings bleiben noch zwei wichtige Hürde in Form der gleitenden ...

