Empower Clinics Inc.: Empower Clinics startet Sun Valley Health- und nationales Franchise-Programm DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Expansion Empower Clinics Inc.: Empower Clinics startet Sun Valley Health- und nationales Franchise-Programm 18.06.2019 / 13:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics startet Sun Valley Health- und nationales Franchise-Programm Vancouver, British Columbia. 18. Juni 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen") Das Unternehmen konsolidiert seinen Klinikbetrieb unter einer einheitlichen Marke und führt den bestehenden Klinikbetrieb von Sun Valley Clinics in Arizona und Nevada sowie den bestehenden physischen und mobilen Klinikbetrieb von Empower Clinics im US-Bundesstaat Washington und im US-Bundesstaat Oregon zusammen. Alle Kliniken des Unternehmens werden unter Sun Valley Health in Betrieb genommen, und die aktualisierten Markenänderungen werden sofort wirksam. Das Unternehmen kündigt auch den offiziellen Start des Sun Valley Health-Franchise-Programms an. Mit dem bereitgestellten Franchise Disclosure Document (FDD) für 2019 und dem Abschluss des Franchise-Audits für 2019 ist das Unternehmen in der Lage, Anträge für ein Sun Valley Health-Franchise in den gesamten USA anzunehmen. Es wurden bereits Investitionen in die Entwicklung eines neuen Messestandes getätigt sowie in neues Marketing- und Vertriebsmaterial für Franchise-Unternehmen, um die Franchise-Möglichkeiten auf branchenspezifischen und Franchise-Messen in ganz Nordamerika zu präsentieren. Die neue Website ist live und wird weiterentwickelt. Sie enthält Inhalte und Funktionen für Patienten, Verbraucher und potenzielle Franchisenehmer. In den nächsten neun Monaten wurden bereits neun (9) Messen gebucht. Die erste Messe findet am 23. und 24. Juli 2019 in St. Louis statt. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 144 unter https://www.cannabisimp. com / st-louis-expo / "Bei Sun Valley Health haben wir den einst mühsamen Prozess, im Labor getestete, natürliche CBD- und Gesundheitszusätze zu erhalten, in eine professionelle, klinische Studie umgesetzt ." sagte Dustin Klein, Bevollmächtigter SVP, Geschäftsentwicklung und Direktor. "Wir bieten alternative Gesundheitsmodalitäten und wissenschaftlich abgesicherte Produkte, die unsere strengen Qualitäts- und Effektivitätsstandards erfüllen."McDonough zum 24. Mai 2019 bekannt. Wir möchten Peter für seine geleistete Arbeit danken. Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die von Ärzten empfohlenen innovativen Behandlungsoptionen zu helfen. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren. Im Auftrag des BOARD OF DIRECTORS: Steven McAuley Chief Executive Officer Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets Tel: 647-620-5101 Für Anfragen in Französisch: Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, Tel: (888) 585-6274 Investoren: Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 826641 18.06.2019 ISIN CA29246V1040 AXC0171 2019-06-18/13:17