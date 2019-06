Das Analysehaus Warburg Research hat S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch nach den Aktienverkäufen des Managements und des Aufsichtsrats sei übertrieben, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Geschäft laufe wohl weiter rund und die Jahresziele dürften mit dem nächsten Quartalsbericht zumindest bestätigt werden./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-06-18/13:25

ISIN: AT0000A0E9W5