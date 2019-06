Nevada Copper treibt die Arbeiten zum Bau seiner ersten Kupfermine wie geplant voran. Während es operativ läuft, litt die Aktie aber zuletzt unter dem schwachen Kupferpreis. Dies eröffnet Chancen.

Schächte und Mühle im Fokus

Im vierten Quartal möchte das Management von Nevada Copper (0,34 CAD | 0,24 Euro; CA64128F1099) den ersten Kupferbarren auf der Untergrund-Mine Pumpkin Hollow gießen. Nun gab man ein Update zum Stand der Bauarbeiten auf der Liegenschaft in Nevada ab. Demnach befindet man sich weiterhin im Plan. Derzeit werden die Arbeiten an den Schächten weiter vorangetrieben. An der Oberfläche steht der Bau der Mühle im Fokus. Die Wassertanks wurden inzwischen fertiggestellt. Daneben wird noch an der Strominfrastruktur und an den Tailings gearbeitet. Im Video erhält man einen Einblick in die Arbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...