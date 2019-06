Die deutsche Industrie stecke in einer Rezession, so das Ifo-Institut und stellt fest, dass sich das bereits auf die Binnenkonjunktur übertrage. Die deutsche Wirtschaft - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - werde im laufenden Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal sinken, berichtet das Münchner ifo-Institut. Im gesamten Jahr 2019 werde sie weniger als halb so stark wachsen wie im vergangenen ...

