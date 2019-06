Viele Einreichungen beim RBI -Fintech-Programm: 287 Fintechs haben sich dieses Jahr für eine Teilnahme beim Elevator Lab, dem Fintech-Partnership-Programm der Raiffeisen Bank International (RBI), beworben. In diesem Jahr sind zehn Netzwerkbanken Teil des konzernweiten Elevator Lab und unterstützen ihre lokalen Fintech-Ökosysteme mit sogenannten Elevator Lab Challenges bzw. Elevator Lab Bootcamps. Die Gewinner der Challenges erhalten jeweils eine Wild Card für das Halbfinale des konzernweiten Elevator Lab und haben damit die Chance, im Oktober 2019 das Finale in Wien zu erreichen. Die neu eingerichteten Bootcamps richten sich speziell an Fintech Startups in einem frühen Stadium. "In Summe, also zusammen mit den lokalen Challenges und Bootcamps, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...