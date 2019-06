tick Trading Software AG: Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019: Ergebnis vor Steuern: TEUR 1.156 (+ 55% gegenüber dem Vorjahr) / Ergebnis nach Steuern: TEUR 796 (+ 52% gegenüber dem Vorjahr) DGAP-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis tick Trading Software AG: Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019: Ergebnis vor Steuern: TEUR 1.156 (+ 55% gegenüber dem Vorjahr) / Ergebnis nach Steuern: TEUR 796 (+ 52% gegenüber dem Vorjahr) 18.06.2019 / 13:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. tick Trading Software AG Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019: Ergebnis vor Steuern: TEUR 1.156 (+ 55% gegenüber dem Vorjahr) Ergebnis nach Steuern: TEUR 796 (+ 52% gegenüber dem Vorjahr) Düsseldorf, 18.06.2019 Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 (01.10.2018 - 31.03.2019) nach dem heute aufgestellten Halbjahresabschluss mit einem Halbjahresüberschuss von TEUR 796 abgeschlossen (ggü. TEUR 523 im Vorjahr). Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf TEUR 1.156 nach TEUR 746 im Vorjahr. Die Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr bei TEUR 3.266 nach TEUR 2.846 im Vorjahr (+ 14,8%). Die gesamten Verwaltungsaufwendungen der tick-TS AG inklusive Abschreibungen waren mit TEUR 2.179 gegenüber des Vorjahreszeitraumes (TEUR 2.178) konstant. Der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), legte um 55% auf TEUR 1.155 (Vorjahreszeitraum: TEUR 745) zu. Die deutliche Steigerung der Umsatzerlöse der tick-TS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019 basiert auf dem Zugewinn von Lizenzeinnahmen durch das Go-live neu hinzugewonnener Kunden in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 und dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/2019, sowie auf der Erweiterung des Geschäftes bei Bestandskunden. Die Gesellschaft hat neue Kunden akquirieren können und führt gleichzeitig gute Gespräche mit mehreren Interessenten bzw. Kunden über den Ausbau der Zusammenarbeit. Aus diesem Grund ist der Vorstand vorsichtig optimistisch, in den Geschäftsjahren 2018/2019 und 2019/2020 sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT deutlich oberhalb des Ergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 zu liegen. Detaillierte Informationen zum Halbjahresabschluss finden Sie im Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2018/2019 unter https://www.tick-ts.de/de/zahlen-und-fakten.html. Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter der folgenden Website verfügbar: www.tick-TS.de Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand) tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304 Email: info@tick-ts.de / Tel.: 0211/781767-0 18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A0LA304 WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 826643 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826643 18.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LA304 AXC0188 2019-06-18/13:57