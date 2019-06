Im Vorfeld der Dscoop Edge-Konferenz gibt es bei HP Neuigkeiten in Sachen Nachhaltigkeit: Die HP Indigo Electroinks sind jetzt sowohl für die Kompostierbarkeit auf privaten Gartenkomposthaufen als auch für industrielle Kompostierungsanlagen zertifiziert.Der TÜV in Österreich vergab die Zertifzierungen "OK Compost Home" und "OK Compost Industrial" an HP. Damit wird bestätigt, dass die HP Indigo Electroinks als Druckfarben für Verpackungen geeignet sind, die durch Kompostierung und biologischen Abbau nach führenden Standards, wie der EU-Verordnung EN 13432, wiederverwertbar sind. Laut Grandview ...

